Vissliktākie braukšanas apstākļi šorīt Kurzemē, vislabākie - Latgalē

Vidzemē un Rīgas apkārtnē ap plkst.6.40 braukšanas apstākļi ir apgrūtināti pa Rīgas apvedceļu Daugavpils labajā krastā, pa Daugavpils šoseju no Rīgas līdz Lielvārdei, pa autoceļu E22, kas savieno Rīgas apvedceļu, Tīnūžus un Koknesi, pa Siguldas šoseju no Līgatnes līdz Raunas pagriezienam, pa Valmieras šoseju no Braslas līdz Stalbei, kā arī pa Tallinas šoseju no Baltezera līdz Tūjas pagriezienam.