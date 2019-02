Atklājam "Vingruma maratona" 6. sezonas dalībniekus

Esam izvēlējušies sešus apņēmīgus, mērķtiecīgus un visādi citādi lieliskus cilvēkus – Vingruma maratona dalībniekus, kas turpmākos 3 mēnešus dalīsies ar savu pieredzi treniņu gaitās, savām mazajām un lielajām uzvarām ceļā uz mērķa īstenošanos.

Šogad dalībnieki izvēlēti kolorīti, katram ir savs – atšķirīgs stāsts, ikdienišķas problēmas, bet visus vieno kopējs mērķis - kļūt vingrākiem, veselākiem un stiprākiem.

Tad, nu lūk, iepazīstinām ar galvenajiem projekta varoņiem:

Ieva Jonsone (49) – uzņēmēja, biznesa dāma, kurai, kā pati saka, aizņemtība vienmēr licies piemērots un pieņemams arguments, lai kaut ko nedarītu un palaistos, kas regulāri ceļojot darba komandējumos un kopumā dzīvojot visai noslogotu darba ikdienu, ar projekta palīdzību vēlas ieviest paradumu steidzīgajā ikdienas ritmā iekļaut sportiskās aktivitātes un veselīgas ēšanas paradumus.

Ieva FOTO: Publicitātes foto

Monta Muraška (29) – kā saka pati Monta: “Ir jāiemīl sevi un tikai tad būsi laimīgs...Bet kā var sevi iemīlēt, ja tu spogulī redzi to ko tu nevēlies redzēt? Varbūt tas viss beidzot ir jāmaina un jāsāk rīkoties stiprāk, lai varētu vasarā par sevi lepoties pludmalē. ” Tāds ir Montas mērķis, kļūt skaistākai un pievilcīgākai, pirmkārt, pašas skatījumā. Vēl jo vairāk arī tāpēc, ka Monta šogad gatavojas kāzām.

Monta FOTO: Publicitātes foto

Inga Birzniece (28) – mamma sešgadīgam bērnam, kurai, kā to pati atzīst, vislielākās sāpes un grūtības sagādā apziņa, ka bērna acīs viņa ir resna. Liekais svars traucē ikdienas darbos un aktivitātēs, kurās labprāt iesaistītos, bet fiziski to nespēj. Ingas lielākais mērķis šajā projektā ir izveseļoties no aptaukošanās, jo, kā pati saka: “Aptaukošanās ir slimība, es vēlos izveseļoties no šīs slimības, un izvairīties no sekām, kuru šāda veida slimība rada.”

Inga FOTO: Publicitātes foto

Dāvis Kancāns (27) – vienīgais kungs starp dāmām šajā projektā. Tā nu ir sanācis, ka Dāvis, lai arī vizuāli, pēc vispārpieņemtajiem standartiem dēvējams kā “viss taču ar viņu kārtībā, kāpēc šis projekts un dalība tajā? “ Dāvis ir jaunais uzņēmējs, pārstāvot ēdināšanas industriju, ēst gatavošana ir tā dzīves neatņemamā sastāvdaļa, kurai viņš pieiet ar sirdi un dvēseli. Līdzīgi kā Ievai, arī Dāvim ir piepildīts darba dienas ritms, un lielākais motivators šajā projektā kalpo vēlme iemācīties ar izlikto eneģiju sportā un veselīgās aktivitātēs vairot papildus enerģiju ikdienai un darbam. Papildus bonuss, ko Dāvis piemin, būtu rast paradumu no rītiem piecelties ar pirmo modinātāju.

Dāvis FOTO: Publicitātes foto

Līva Jonikāne (30) – Līvas stāsts nav no vieglākajiem. Viņa 15 gadus - pusi sava mūža ir mocījusies ar svara problēmam un ēšanas traucējumiem. No anoreksijas līdz kompulsīvai pārēšanai un vienaldzībai par veselību, no straujas svara zaudēšanas līdz uzņemšanai atpakaļ (aptuveni 40 kg viena gada laikā). Līvas lielākais atbalsts un motivators piedalīties projektā ir viņas puisis un topošais vīrs, ar kuru Līva šovasar precas.

Līva FOTO: Publicitātes foto

Elīna Vāvere (26) – meitene, kas, kā jau vairums liekā svara mocīto, ir izmēģinājusi visas diētas, lasījusi, izglītojusies un interesējusies par svara zaudēšanas metodēm, bet galarezultātā vienmēr iestājies apjukums no visa informācijas pārpilnības klāsta. Elīna, kas ir IT jomas speciāliste, dzied korī un runā piecās svešvalodās, ir pārliecināta, ka šī iespēja sadarboties ar profesionāļiem – treneriem un uztura speciālistiem, kas dotu pareizos padomus un iedvesmotu ne tikai viņu, bet arī citus, kas līdzīgi kā viņa ir “nogurusi” no visām diētām, bet grib atklāt to veiksmes formulu, kā turpmāk spēt veselīgu uzturu un sportošanu padarīt par savu dzīvesstilu.

Elīna FOTO: Publicitātes foto