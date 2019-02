Latvijas eksporta prece - dīkdieņi, kas par pārsimts eiro gatavi "vadīt" fiktīvas firmas

2017.gadā Ieņēmumu dienestā saņemti 136 ārvalstu tiesiskās palīdzības lūgumi. Pagājušajā gadā jau 236. No tiem 137 gadījumos ārvalstu izmeklētāji lūdza sameklēt un nopratināt fiktīvās amatpersonas. Visvairāk lūgumu ir no Polijas – 63, no Lietuvas ir 35, no Vācijas 25.