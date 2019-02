Janvārī pusi no mūžībā aizgājušā laulātā pensijas saņēmuši 96 seniori

No šī gada janvāra pensijas saņēmēja nāves gadījumā pārdzīvojušajam laulātajam piešķir pabalstu 50% apmērā no mirušajam laulātajam piešķirtās pensijas, ieskaitot piemaksu pie pensijas par apdrošināšanas stāžu, kas uzkrāts līdz 1995.gada 31.decembrim. Tiesības uz šo pabalstu ir gadu no pensijas saņēmēja nāves dienas.