Kā rīkoties, ja bedrē pārsista riepa

Autovadītāji nevar ietekmēt ceļu stāvokli, taču var pielāgot savus braukšanas paradumus. No bīstamām situācijām un to radītajām sekām ir iespējams izvairīties. Viens no svarīgākajiem norādījumiem ir veltīt pilnu uzmanību ceļam un auto vadīšanai. Tādējādi būs iespēja gan laicīgi pamanīt priekšā esošo šķērsli vai bedri, gan atbilstoši reaģēt.