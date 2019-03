"Orkla" apvienos uzņēmumus; uzņēmumu pamet valdes priekšsēdētāja Bemhena

"Orkla Confectionery&Snacks Latvija" ir dibināta 2009.gadā un ir viens no vadošajiem šokolādes un konditorejas izstrādājumu, kā arī uzkodu ražošanas uzņēmumiem Baltijas valstīs. "Orkla Confectionery&Snacks Latvija" pārstāv zīmolus "Laima", "Selga", "Staburadze", "Ādažu Čipsi", "The Original Taffel Snacks" un "Pedro". Kopumā "Orkla Confectionery&Snacks Latvija" eksportē produkciju uz teju 30 pasaules valstīm, tostarp Vāciju, Izraēlu, Krieviju, Lielbritāniju, ASV, Kanādu un Baltkrieviju.

Norvēģu kompānija "Orkla" 2014.gada augustā iegādājās koncernu "NP Foods", savukārt oktobrī pieņēma lēmumu apvienot "NP Foods", AS "Laima", AS "Staburadze" un AS "Latfood" vienā uzņēmumā, kura nosaukums ir SIA "Orkla Confectionery and Snacks Latvija", bet SIA "Spilva" un AS "Gutta" tika apvienotas uzņēmumā ar nosaukumu "Orkla Foods Latvija".