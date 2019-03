Rīgā notiek e-komercijas konference "eCOM360"

Konferences apmeklētājiem būs iespēja piedalīties arī vairāku uzņēmumu organizētās darba grupās un pieredzes apmaiņas sesijās, kurās uzņēmumu pārstāvji dalīsies savā pieredzē un apmeklētājiem būs iespēja uzdot viņiem interesējošus jautājumus.

Konferences laikā uzņēmēji un citi apmeklētāji ir aicināti arī iepazīties ar komercdarbības iespējām Ķīnā, jo sadarbībā ar Ķīnas Tautas Republikas vēstniecību Latvijā, Latvijas Investīciju un attīstības aģentūru (LIAA) un Ningbo pilsētas Ārējo sakaru biroju tiks organizēta atsevišķa plūsma - “Starptautiskā tirdzniecība ar Ķīnu”, kurā tiks apspriesti apmeklētājus interesējošie jautājumi par eksporta iespējām un uzņēmējdarbību Ķīnā.

Tikmēr uz lielās skatuves ar savām prezentācijām uzstāsies uzņēmumu pārstāvji. Tā, piemēram, Lenovo globālais e-komercijas vadītājs Ajits Sivadasans atklās, kā Lenovo izauga no neliela uzņēmuma Ķīnā līdz savu produktu tirdzniecībai vairāk nekā 90 valstīs ar e-komercijas palīdzību. Kā arī Google radošais direktors Rudi Anggono pastāstīs, cik svarīga tiešsaistes tirdzniecībā ir kreatīvu lēmumu pieņemšana, un dalīsies ar atšķirībām starp dažādām pasaules valstīm.

Konference notiks viesnīcā "Radisson Blu Latvija", 15.martā, Elizabetes ielā 55, Rīgā.

Videotiešraidē intervijas ar runātājiem konference, sākums 10:15:

10:15 Dianna Yau, BUILDING PRODUCTS IN EMERGING MARKETS

10:45 Jasper Knoben, GO TO MARKET CONSIDERATIONS AND MARKETPLACE STRATEGIES IN SOUTHEAST ASIA

11:30 Anders Andersen, ENTERING NEW MARKETS: A HOW-TO FOR TODAY`S INTERNET RETAILERS TO GROW

12:00 Victoria Hanson, DIGITAL SECOND, CUSTOMER FIRST. BRAND BUILDING THROUGH EXPERIENCES

12:30 Liis Ristal, FOOD TECH: DIGITALIZATION OF $800B RESTAURANT INDUSTRY

12:45 Ruben van Vreeland, HACKERS, A THREAT FROM THE EAST OR THE WEST?

14:00 Mario Vinasco, PREDICTING USER RETENTION AND RE-ENGAGEMENT WITH AI

14:30 Pelle Pettersson, OMNICHANNEL - BUZZWORD OR REALITY?

14:45 Scott Gould, ENGAGEMENT ENGAGEMENT ENGAGEMENT. IT`S THE ADVANTAGE!

15:00 Ankit Agarwal, GROWTH STORIES AND CHALLENGES OF STARTUPS IN THE INDIAN MARKET

15:15 Mischa Coster, THE UNIVERSAL PSYCHOLOGY OF INFLUENCING CUSTOMERS

15:30 Alexa Hubley, HOW TO COMPETE IN A SATURATED ONLINE MARKET

16:50 Ben Marks, EXPERIENCE-DRIVEN COMMERCE