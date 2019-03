Madelēnas lieta: uzņemts seriāls par pazudušo meiteni, ko meklē jau 12 gadus

Seriālā mēģināts rekonstruēt 2007.gada 3.maija notikumus. Vietējie iedzīvotāji stāsta, ka Praja da Lusa līdz 80.gadiem esot bijusi viena no drošākajām vietām pasaulē, bet pēc tam kļuva par vienu no punktiem narkotiku kontrabandas ceļā no Marokas uz Eiropas valstīm. Kūrortā saradās bandas, taču tūristiem tas netraucēja; uz kūrortu turpināja doties atpūtnieki no Lielbritānijas un Rietumeiropas.