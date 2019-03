"Saskaņa" neprasīs Bergeram paskaidrojumus par iespējamo naudas atmazgāšanu

Ušakovs norādīja, ka valdes pienākums nav, pamatojoties uz medijos izskanējušu informāciju, kas, iespējams, ir maldinoša, prasīt cilvēkam paskaidrojumus par to, kā viņš pirms astoņiem gadiem ir pelnījis naudu.

Kā ziņots, partijas "Saskaņa" valdes loceklis un viens no lielākajiem ziedotājiem Aivars Bergers saņēmis lielus pārskaitījumus no naudas atmazgāšanā izmantotām ārzonu firmām, vēsta pētnieciskās žurnālistikas centrs "Re:Baltica".

270 000 eiro Bergers saņēmis no divām skandalozās naudas atmazgāšanas shēmās izmantotām ārzonu firmām, liecina Zviedrijas "Swedbank" lietā noplūdušie pārskaitījumu dati, kas nonākuši "Re:Baltica" rīcībā.

2010. un 2011.gadā Bergers no "Danske Bank" uz savu kontu "Swedbank" saņēma pārskaitījumus no divām Lielbritānijā reģistrētām "pastkastīšu firmām" - "Murova Systems LLP" un "Diron Trade LLP". Pirmā izmantota tā dēvētājā jurista Sergeja Magņitska afērā, bet otra - Azerbaidžānas "laundromātā", caur kuru Azerbaidžānas elite izpumpējusi no valsts miljonus luksusa priekšmetu un nekustamā īpašuma iegādei ārzemēs.