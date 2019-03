Saveļjeva un Baldere-Sildedze nāk klajā ar aicinājumu "Olainfarm" mazākuma akcionāriem

"Olmafarm" valdes locekle Milana Beļeviča norādīja, ka līdz trešdienai, 20.martam, no uzņēmuma iepriekšējās valdes locekles nav saņemti pieprasītie dokumenti un šāda Maliginas rīcība, aizturot uzņēmuma dokumentu izsniegšanu, Valērija Maligina mantojuma līdzmantiniecēm un Beļevičai rada aizdomas par iespējamiem fiktīviem darījumiem, kas veikti, Maliginai atrodoties amatā no 2018.gada 7.februāra līdz 2019.gada 2.janvārim, vai tikuši noslēgti ar atpakaļejošu datumu. Ar Valērija Maligina līdzmantinieču lēmumu šogad 2.janvārī "Olmafarm" valde tika mainīta, no tās atceļot vienīgo valdes locekli Irinu Maliginu, un ieceļot Beļeviču.