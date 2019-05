Vislatvijas Saldējuma festivāls

Saldējums vairo prieku! Par to varēs pārliecināties ikviens atvēsinošā garduma cienītājs, apmeklējot jau trešo “Vislatvijas Saldējuma festivālu”, kas notiks 25.maijā Dzintaru pludmalē (iepretim Turaidas ielai) no plkst. 11:00 līdz 19:00 kā daļa no Jūrmalas Kūrorta svētku programmas. Ieeja ir bezmaksas.