Šuplinska norāda, ka kritērijiem neatbilstošās skolas laika gaitā varētu tikt reorganizētas

Pēc koalīcijas partiju pārstāvju sanāksmes politiķe atkārtoti norādīja, ka gandrīz puse no 640 skolām neatbilst kritērijam par minimālo skolēnu skaitu. Viņa skaidroja, ka daļa no kritērijam neatbilstošām skolām ir Rīgā. Reorganizācija nozīmētu samazināt skolas izglītības pakāpi, piemēram, no vidusskolas uz pamatskolu vai no pamatskolas uz sākumskolu.