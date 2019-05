Levits: Latvijai jāiet solidaritātes, piederības un modernas valsts virzienā

Viņaprāt, Latvijai ir svarīgi apzināties savu pozīciju pasaulē, lai reāli izvērtētu to, ko varam sasniegt, un "nevis celtu gaisa pilis vai lauzītu rokas izmisumā". Veicot šo izvērtējumu, par pamatu jāņem pašu ļaudis, spējas un potenciāls, apzinoties mūsu trūkumus un konsekventi strādājot pie to mazināšanas, norāda Levits.

Runājot par solidaritāti, prezidenta amata kandidāts norāda, ka viņa izpratnē tā ir ne tikai vienkārša ienākumu pārdale, palielinot nodokļu progresivitāti un paaugstinot pabalstus un pensijas, bet gan vienlīdzīgu iespēju radīšana cilvēkiem gūt ienākumus. "Te it sevišķi pieder arī rūpes par bērniem, vienlīdzīgas iespējas iegūt kvalitatīvu izglītību. Tāpat šeit pieder veselības aprūpe un citi sociālie pakalpojumi, kas vienlīdzīgi pieejami visiem."

"Latvijas informatīvajai telpai, kur mēs strīdamies un risinām mūsu problēmas, ir jābūt pieejamai visiem, un vienota skolu sistēma to veicinās. Savukārt vai tie cilvēki, kuri jūtas piederīgi kādai mazākumtautībai, grib paturēt un kopt savu atšķirīgo nacionālo identitāti, ir brīvas izvēles jautājums. Latvijas valsts respektē mazākumtautības. Tādēļ cita dzimtā vai ģimenes valoda būtu jāpiedāvā skolā kā priekšmets," uzskata Levits.

Savukārt, izklāstot savu redzējumu par virzīšanos uz modernu valsti, prezidenta amata kandidāts vispirms norāda, ka "globalizētajā pasaulē mūsu nācijas un valsts ilgtspējīga pastāvēšana nav vairs pašsaprotama, par to ir jādomā, un par to ir jārūpējas". Levita vīzija par modernu valsti sastāvot no trim virzieniem - izlēmīgi likvidēt jau zināmos trūkumus, veicināt ekonomisko izaugsmi, kas balstās uz kvalitatīvu izglītību un inovācijām, kā arī aktīvi iesaistīties Eiropas un globālo lielo jautājumu apzināšanā un risināšanā.