Latvijas nacionālās aviokompānijas unikālais veiksmes stāsts un skats nākotnē

Pasaulē ir vairāk nekā 800 lidsabiedrības, un cilvēkiem, kas nominē balvām lidsabiedrības, jāredz, kas īpašs šajā nozarē ir izdarīts. Tagad, ņemot vērā “airBaltic” darbu, mūsu aviokompānija vairākās kategorijās ir augšgalā. Tas, ka “airBaltic” daudzās kategorijās ir kļuvusi par vienu no labākajām aviokompānijām pasaulē, ir rezultāts labi padarītajam darbam pagātnē.

Balvas aviācijas nozarē nepiešķir tāpat vien vai arī tāpēc, ka kaut kas ir vienreiz izdarīts. “airBaltic” no 2014. līdz 2016. gadam bija punktuālākā aviokompānija pasaulē, bet pērn - Eiropā. Agrāk vai vēlāk tam ir jāgūst starptautiska atzinība. Ja starp 820 lidsabiedrībām tu vairākkārt esi viens no labākajiem, tad pasaule to redzēs.