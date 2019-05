Virs Lietuvas trīs lidmašīnas nonāca bīstami tuvu viena otrai. Izmeklētāji sniedz atzinumu par incidentu

Izmeklēšanas gaitā konstatēts, ka 20.aprīlī Lietuvas gaisa telpā starp divām lidmašīnām netika uzturēts minimālais noteiktais atstatums, bet, abās lidmašīnās iedarbojoties Gaisa kuģu sadursmju novēršanas sistēmai (ACAS), to apkalpes saņēmušas ieteikumus, kā izvairīties no sadursmes. Pildot šos norādījumus, viena no apkalpēm saņēmusi vēl vienu sistēmas brīdinājumu - izvairīties no sadursmes ar trešo lidmašīnu.