Rīdzinieki par mēnešbiļeti proporcionāli maksā tikpat, cik iedzīvotāji Dublinā

Viens no populārākajiem maršrutiem Rīgā, pa kuru notiek taksometru pārvadājumi, ir no lidostas “Rīga” uz centru. Mobilajās lietotnēs, kā, piemēram “Bolt”, cena ir fiksēta, un no lidostas uz centru tā ir vidēji 7-8 eiro. Tomēr ir bijuši gadījumi, kad par taksometra pakalpojumiem no lidostas ir pieprasītas astronomiskas summas – 38 eiro un pat 56 eiro.