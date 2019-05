Pērn Latvijā bijis lielākais patentu pieteikumu skaits Baltijas valstīs

Analizējot pieteicēju aktivitāti preču zīmju jomā, ir jāatzīmē, ka pērn Latvijā bijis lielākais nacionālo preču zīmju pieteikumu skaits pēdējo 15 gadu laikā - 2070 preču zīmes, no kurām vairāk nekā puse jeb 52% ir Latvijas izcelsmes zīmes. Kopumā preču zīmju aizsardzībai 2018. gadā starptautiskajā un nacionālajā procedūrā tika iesniegts par 11% pieteikumiem vairāk - 3571 pieteikums preču zīmju aizsardzībai, kas ir vidējais rādītājs Baltijas valstīs.

Rūpējoties par savu izgudrojumu aizsardzību, izgudrotāji Latvijā pērn pieteica 110 patentu pieteikumus (no kuriem 86 ir Latvijas pieteicēju pieteikumi), kas ir lielākais skaitlis Baltijas valstu vidū. Izgudrojumu aizsardzībai Lietuvā tika saņemti 105 patentu pieteikumi, savukārt Igaunijā - 30 pieteikumu (neskaitot 31 lietderīgo modeļu reģistrācijas pieteikumu).

Lielāko Latvijas patentu pieteicēju vidū ir Rīgas Tehniskā universitāte, no kuras pērn tika iesniegti 10 izgudrojumu patenti, Rīgas Stradiņa universitāte un Latvijas Organiskās sintēzes institūts ar 8 pieteikumiem. Eiropas līmenī patentu aizsardzības jomā saglabājas stabila tendence - tika apstiprināti un attiecināti 1480 Eiropas patenti.

Pagājušajā gadā pieteicēji aktīvi izmantoja Patentu valdes preču zīmju un dizainparaugu e-pakalpojumu sistēmu. No 2070 iesniegtajiem preču zīmju pieteikumiem 666 bija e-pieteikumi, un no 51 dizainparauga pieteikuma vairāk nekā puse jeb 33 pieteikumi tika iesniegti tiešsaistē. Kā liecina klientu apmierinātības rādītāji, kopumā 60% lietotāju pozitīvi vērtē iestādes e-pakalpojumu sistēmu, īpaši atzīmējot to, ka elektroniski pieteikt preču zīmi ir ērti, ātri un vienkārši, izceļot arī iespēju saņemt 10% atlaidi.