Levits: Politiķu īstenotā politika nedrīkst būt savtīga un tai jābūt ticamai un izskaidrotai

Levits pats prezidenta amatā ir apņēmies darīt "to, ko es esmu teicis un ko uzskatu par pareizu". "Mana darbība nebūs vērsta uz to, lai par katru cenu noturētu augstus reitingus. Es domāju, ka ilgtermiņā reitingi atspoguļo attiecīgās amatpersonas reālo darbību. Un es uzsvaru likšu tieši uz darbību, uz (...) manām prioritātēm. Un es domāju, ka tās atbilst sabiedrības lielākās daļas interesēm, tāpēc domāju, ka arī šie reitingi būs pieņemami, solīdi. Es nelikšu vilties, jo darīšu to, ko es esmu teicis, un darīšu to ne reitingu dēļ," izteicās politiķis.