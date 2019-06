Audi A6 allroad quattro atzīmē divdesmito jubileju

Bāzes izpildījumā tas attīsta 231 ZS un 500 Nm starp 1750 un 3250 apgriezieniem minūtē. No 0 līdz 100 km/h auto paātrinās 6,7 sekundēs un attīsta 250 km/h. Modifikācijā A6 allroad quattro 50 TDI motora veiktspējas parametri ir 286 ZS un 620 Nm (no 2250 līdz 3000 apgriezieniem minūtē), bet jaudīgākais saimes agregāts ir motors ar 349 ZS un 700 Nm (no 2500 līdz 3100 apgriezieniem minūtē). Ar to apgādāts A6 allroad quattro 55 TDI no 0 līdz 100 km/h paātrinās 5,2 sekundēs.