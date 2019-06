LU Satversmes ārkārtas sēdes norisi aizkavē tehnisks brāķis delegātu mandātos

Konstatējot kvorumu, kāds no Satversmes sapulces dalībniekiem norādīja uz kļūdu mandātu tekstā - uz zīmes norādīts iepriekšējās Satversmes sapulces, kad notika LU rektora vēlēšanas, datums.

Kardiologs Andrejs Ērglis piedāvāja balsot par to, vai mandāti šodien ir derīgi. Balsojuma rezultātā nepareizais datums atzīts par tehnisku kļūdu. Taču tad, kad nācies balsot par to, kurš ir pret to, klātesošie secinājuši, ka balsojuma jautājums nav īsti precīzs.