Vienojas par VEF apkaimes izveidi par pilsētvides inovāciju centru

"Vefresh" pārstāvji norādīja, ka VEF apkaime vēsturiski bijusi tehnoloģiju inovāciju mājvieta un spēcīgs valsts ekonomikas vilcējspēks, bet pašreiz šeit koncentrējušies uzņēmumi, kas ir Latvijas 21.gadsimta tehnoloģiju līderi. Attiecīgie uzņēmumi kopā nodarbina vairāk nekā 4000 IT speciālistu, saražojot 43% no visa Latvijas IT eksporta apmēra un valsts budžetā nodokļos iemaksājot vairāk nekā 85 miljonus eiro.