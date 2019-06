Ko nozīmē izmaiņas, kas jau drīz skars visus sabiedriskā transporta pasažierus?

Tātad pārvadātājs vairāk naudas saņem nevis no pasažiera, kas pērk biļeti un brauc, bet no valsts. Šeit ir svarīgi, lai pakalpojums tiktu sniegts kvalitatīvi un lai cilvēkiem ir vērts padomāt, vai ir vērts braukt ar nelegālo pārvadātāju, vai braukt ar esošo. Piemēram, pirms dažiem gadiem mums bija aktīva cīņa pret nelegālajiem pārvadātājiem maršrutā Rīga – Olaine. Autobusus apkalpoja gan valsts atbalstītie pārvadātāji, gan nelegālie pārvadātāji. Tas, ko mēs darījām, – paskatījāmies, kāda ir nelegālo piedāvātā cena, stimulējām ieviest abonenta biļetes, kas dod iespēju sniegt 20% atlaidi cilvēkiem, kas brauc ikdienā. Tas pasažieriem jau dod finansiālu labumu. Otrs – pielikām klāt autobusus laikā, kad bija lielāka intensitāte no nelegālo pārvadātāju puses. Esam runājuši arī par aktīvāku valsts iestāžu, piemēram, Valsts policijas iesaisti, taču tāpat šāda rīcība deva efektu. Cilvēki vairāk pārsēdās no nelegālajiem pārvadātājiem uz legālajiem. Skatoties uz nākotni, es gribētu noraidīt tos riskus, ka apstākļi tiek pasliktināti. Nē, mēs ar kvalitātes rādītājiem varam radīt to, kā cilvēkiem trūkst.