NeoMājas.lv palīdz izvēlēties koka konstrukciju risinājumu dārza vides labiekārtošanai atbilstoši klienta vēlmēm un funkcionalitātei. Piedāvājam dažādu koka ēku gatavos projektus, kā arī izstrādājam projektus pēc individuāla pasūtījuma, nodrošinot pilnu pakalpojumu klāstu, sākot no projekta izstrādes un ražošanas līdz objekta piegādei un montāžai visā Latvijā.

Lapeņu izmēri pieejami sākot no 6m2 līdz 30 m2. Formas - kvadrāta, piecstūru, sešstūru, astoņstūru - ļauj izvēlēties savam dārzam atbilstošāko risinājumu. Lapenes iespējams iedalīt divos tipos: atvērtā tipa lapenes, kas pildīs arī nojumes funkciju, vai slēgta tipa lapenes ar stiklotām logu rūtīm. No praktiskā viedokļa piemērotāks ir otrais variants, jo slēgta tipa lapenes pasargās no lietus, vēja un odiem, logi ir atverami, lai izvēdinātu telpu vai baudītu patīkamu vēsmu vasarā.