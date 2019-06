Atsaukšana no amata Līdzfinansējuma komisijā ir sīks "Saskaņas" huligānisms, uzskata Rosļikovs

Rosļikovs aģentūrai LETA apgalvoja, ka nav lūdzis sevi atcelt no minētā amata, kā arī "Saskaņas" frakcija viņu par šādiem plāniem neesot informējusi. Tāpat neviens viņu neesot aicinājis izteikties komitejā, kur šis lēmums pieņemts.

Kā ziņots, Rīgas domes Finanšu un administrācijas lietu komiteja vakar atcēla deputātu Rosļikovu no Līdzfinansējuma piešķiršanas komisijas priekšsēža amata.

Rosļikovs ir viens no četriem deputātiem, kurš pirms pāris nedēļām tika izslēgts no "Saskaņas", tai skaitā tās domes frakcijas. Visi izslēgtie domnieki jau ir izveidojuši savu "Neatkarīgo deputātu frakciju", taču neviens no viņiem Finanšu komitejas sastāvā nav.