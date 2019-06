Izsludināta izsole par Stūra mājas nomu uz 30 gadiem

Tetera nams ir valsts nozīmes pilsētbūvniecības pieminekļa "Rīgas pilsētas vēsturiskais centrs" daļa, UNESCO Pasaules kultūras mantojuma objekta "Rīgas vēsturiskais centrs" daļa un vietējas nozīmes arhitektūras piemineklis. Tā kā īpašums nav nepieciešams valsts funkciju nodrošināšanai, izsoles noteikumi paredz iespēju šo vēsturisko ēku uz tuvākajiem 30 gadiem nodot privātā nomnieka rokās, saglabājot to valsts īpašumā.

Ņemot vērā, ka ēkai ir piemērots valsts nozīmes vēsturiska notikuma vietas statuss, ēkas nomniekam būs jāizstrādā un jāsaskaņo ēkas pārbūves un restaurācijas būvprojekts, piecu mēnešu laikā no īpašuma nodošanas dienas jāizstrādā un jāsaskaņo ar iznomātāju un pašvaldību būvniecības ieceres dokumentācija, kā arī jāveic visi nepieciešamie pirms projektēšanas darbi.

Ņemot vērā to, ka ēkā jāveic lieli remontdarbi un to būs iespējams apdzīvot tikai pēc šo darbu pabeigšanas, no akta, kas apliecina Īpašuma nodošanu nomniekam līgumā paredzēto projektēšanas darbu un būvdarbu izpildei līdz īpašuma pieņemšanas un nodošanas akta parakstīšanas dienai - nomnieks maksās tikai maksu par īpašuma apsaimniekošanu, apdrošināšanu un nekustamā īpašuma nodokli, atbilstoši iznomātāja faktiskajām izmaksām. Nomas maksa tiks aprēķināta tikai pēc atjaunošanas darbu pabeigšanas - sākot ar īpašuma nodošanas un pieņemšanas akta parakstīšanas dienu.