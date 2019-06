Sestdien Latvijā reģistrēti 23 ugunsgrēki

Pēcpusdienā plkst.13.30 saņemts izsaukums uz Vaidelotes ielu Rīgā, kur no viena dzīvokļa nāca dūmi. Ugunsdzēsēji konstatēja, ka dzīvoklī piededzis bez uzraudzības atstāts ēdiens 0,1 kvadrātmetru platībā. No piedūmotajām telpām ugunsdzēsēji izglāba vienu cilvēku. Ap plkst.14.20 ugunsgrēks tika likvidēts.

Savukārt plkst. 16.02 VUGD saņēma izsaukumu uz Silciema ielu Rīgā, kur arī no ēkas logiem nāca dūmi. Ugunsdzēsēji konstatēja, ka vienā no ēkas dzīvokļiem deg sadzīves mantas 15 kvadrātmetru platībā. Izmantojot glābšanas maskas, ugunsdzēsēji no sadūmotās ēkas izglāba četrus cilvēkus. Šis ugunsgrēks tika likvidēts ar plkst.17.20.