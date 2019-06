Pētnieki piedāvā organizēt teritoriālo reformu, sākotnēji izveidojot apriņķus

Viens no galvenajiem iemesliem tam esot centralizēta un sektoriāli organizēta valsts pārvalde, kura ir izrādījusies neefektīva. Proti, savā kontrolē paturot vairumu no finansiālajiem, institucionālajiem resursiem un funkcijām, valsts nav izmantojusi vienu no efektīvas pārvaldības principiem - iespējami lielu atbildības daļu pārvirzīt uz reģioniem un pašvaldībām, uzskata Miglavs.

Viņš pauda viedokli, ka teritoriālā reforma ir jāsāk ar reģionāla līmeņa pārvaldības teritoriju - apriņķu izveidi un to izveides kritēriji varētu būt ļoti dažādi. Pamatā tie būtu atkarīgi no tā, kāds funkciju un nodrošinājuma resursu apjoms tiek pārvirzīts no valsts uz apriņķiem, kā arī kādas līdzšinējās vai jaunveidojamās funkcijas apriņķiem tiek uzticētas no vietējo pašvaldību puses.