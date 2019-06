Nevar vienoties, vai naudas sodi par deklarāciju neiesniegšanu būtu piemērojami automātiski

Likuma grozījumi paredz, ka par izvairīšanos no nodokļu vai tiem pielīdzināto maksājumu nomaksas, vai par peļņas un citu ar nodokli apliekamo objektu slēpšanu vai samazināšanu varēs piemērot naudas sodu fiziskajām personām vai valdes loceklim no 125 eiro līdz 2000 eiro, aizliedzot valdes loceklim ieņemt noteiktus amatus komercsabiedrībās vai bez tā.

Par nereģistrēšanos nodokļu maksātāju reģistrā fiziskajām personām varēs piemērot brīdinājumu vai naudas sodu no 50 eiro līdz 210 eiro, bet juridiskajām personām - no 50 eiro līdz 350 eiro.

Par skaidrā naudā veikto darījumu nedeklarēšanu ar fiziskajām personām, kurām atbilstoši normatīviem nav jāreģistrē saimnieciskā darbība, varēs piemērot naudas sodu fiziskajām personām un juridiskajām personām 3% apmērā no nedeklarētās summas. Par skaidrā naudā veikto darījumu nedeklarēšanu varēs piemērot naudas sodu fiziskajām personām 3% apmērā no nedeklarētās summas, bet juridiskajām personām - 5% apmērā no nedeklarētās summas.

Likuma grozījumi arī paredz, ka par maksājumu reģistrēšanas elektronisko ierīču un iekārtu neuzstādīšanu varēs piemērot naudas sodu fiziskajām personām no 140 eiro līdz 350 eiro, bet juridiskajām personām - no 140 eiro līdz 1400 eiro.

Par nodokļu deklarācijas iesniegšanas termiņa kavējumu līdz desmit dienām paredzēts piemērot naudas sodu fiziskajām un juridiskajām personām no 25 eiro līdz 70 eiro, par deklarācijas iesniegšanas kavējumu no 11 dienām līdz 20 dienām varēs piemērot naudas sodu fiziskajām un juridiskajām personām no 75 eiro līdz 150 eiro, par lavējumu no 21 dienas līdz 30 dienām - no 155 eiro līdz 280 eiro, bet par kavējumu vairāk par 30 dienām varēs piemērot naudas sodu no 285 eiro līdz 700 eiro.