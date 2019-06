Ģirģens aicina Bordānu pārskatīt kriminālatbildības noilguma termiņus

Patlaban spēkā esošā Krimināllikuma redakcija paredz, ka personu nevar saukt pie kriminālatbildības, ja no dienas, kad tā ir izdarījusi noziedzīgu nodarījumu, ir pagājis šāds laiks: divi gadi no kriminālpārkāpuma izdarīšanas, pieci gadi no mazāk smaga nozieguma izdarīšanas, desmit gadi no smaga nozieguma izdarīšanas un 15 gadi no sevišķi smaga nozieguma izdarīšanas, izņemot noziegumus, par kuriem var piespriest mūža ieslodzījumu.