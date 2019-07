Starp veikalu ķēdēm Latvijā ir ievērojamas augļu un dārzeņu cenu atšķirības

Viņa atzina, ka Latvijā starp veikalu ķēdēm ir ievērojamas cenu atšķirības, savukārt Lietuvā cenas ir ļoti līdzīgas. Piemēram, banāni četrās veikalu ķēdēs no piecām maksāja vienādi - 1,11 eiro kilogramā, bet Latvijā - no 1,36 eiro kilogramā līdz 1,85 eiro kilogramā. Tas liecina, ka Latvijā ir vieta izaugsmei," Gulbe, vēršot uzmanību uz atšķirībām starp abām valstīm.

Vislielāko cenu kāpumu Baltijā kopš gada sākuma ir piedzīvojuši sīpoli Igaunijā - četras reizes no 0,31 eiro kilogramā līdz 1,24 eiro kilogramā un Latvijā 3,3 reizes - no 0,34 eiro kilogramā līdz 1,14 eiro kilogramā. Latvijā 2,6 reizes augušas ar galda biešu cenas - no 0,34 eiro kilogramā līdz 0,72 eiro kilogramā.