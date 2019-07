Latvijas iedzīvotāju radīto atkritumu apjoms pēdējā piecgadē audzis par 21%

“Sabiedriskās aptaujas rāda, ka Latvijā arvien pieaug to iedzīvotāju skaits, kuri šķiro atkritumus, pieaug arī šķiroto atkritumu savāktie apjomi un arvien populārākas kļūst bez atkritumu dzīvesveida kustības. Taču mūsu kopējais patēriņš un attiecīgi radīto atkritumu daudzums aug straujāk. Vienlaikus Latvija ir apņēmusies līdz 2025.gadam pārstrādāt vismaz 50% no mājsaimniecību sadzīves atkritumiem. Tāpēc nepieciešami visaptverošāki risinājumi, kas vērsti ne vien uz atkritumu šķirošanu, bet arī atkritumu neradīšanu un to pārstrādes iespējām. Svarīgi ir gan savākt un sašķirot vairāk, gan arī nodrošināt, lai sašķirotie atkritumi ir pārstrādājami jaunās izejvielās. Apglabājot atkritumus poligonos, mēs būtībā apglabājam arī savus resursus, naudu un ekonomikas izaugsmes potenciālu,” uzsver AS “Latvijas Zaļais punkts” direktors Kaspars Zakulis, norādot, ka aptuveni ceturto daļu atkritumu apjomā veidā iepakojums, no kura vidēji 60% jau šobrīd tiek pārstrādāti vai nodoti atkārtotai izmantošanai.