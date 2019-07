Viļņotajām šķiedru cementa loksnēm ETERNIT piemīt laba skaņas izolācija. Šis jumta segums labi slāpē negaisa, lietus un krusas radītos trokšņus, tāpēc atrodoties mājās lietus vai krusas laikā, nokrišņu sišanos pret jumtu nedzirdēsiet! Kluss jumts nozīmē arī to, ka gan cilvēki, gan dzīvnieki piedzīvos mazāku, trokšņu izraisītu stresu.

Viļņoto lokšņu montāžai nav nepieciešami speciāli darbarīki un specifiskas zināšanas. Visas loksnes izgatavotas tā, lai to uzlikšana būtu ērta un tiktu samazinātas montāžas izmaksas. Labs un kvalitatīvi ieklāts jumts parasti kalpo krietni ilgāk, kā norāda ražotājs! Jumts netiek pirkts katru dienu. Tāpēc vienalga vai jumta montāža tiek veikta pašu spēkiem vai to dara profesionāļi ar pieredzi, galvenais ievērot ražotāju gadiem pārbaudītus un ieteiktus montāžas standartus !

ETERNIT viļņotajām loksnēm tiek piešķirta 30 gadu garantija , protams, ja jumts uzklāt ievērojot visus montāžas norādījumus. Ņemot vērā ilgo garantijas laiku, no pieredzes nākas secināt, ka pirkšanas dokumenti mēdz pazust vai daudzu gadu garumā arī izbalēt. Bet, ja ēkas saimniekam jumta kalpošanas laikā sāk likties, ka ar uzklāto jumtu kaut kas nav īsti kārtībā - bez tiem neiztikt. Lai ēkas saimniekam arī pēc daudziem gadiem būtu šie dokumenti pieejami, uzņēmums “ETERNIT BALTIC” radījis iespēju tos reģistrēt uzņēmuma datubāzē šeit. Jāaizpilda speciāla forma, klāt pievienojot pirkuma dokumenta fotoattēlu. Pēc piecām darba dienām tiek saņemts apstiprinājums par datu saņemšanu un turpmāk tie tiek glabāti uzņēmuma datubāzē. Un viss – par papīra dokumentiem var aizmirst!

Cementa viļņoto lokšņu sastāvs garantē to, ka tās neietekmē pelējums, baktērijas, kaitēkļi, skābes, sārmi un citas ķīmiskas vielas. ETERNIT viļņotās loksnes rada optimālu vidi ēkās, kur jāievēro specifiskas prasības – dzīvnieku fermām un dažāda tipa produktu uzglabāšanas noliktavām.

ETERNIT bezazbesta šīfera loksnes spēj izturēt stipras lietusgāzes, vēja slodzi, krusu un spēcīgu salu. Kā arī zem mērena svara sniega kaudzes, bezazbesta šīfera jumts zem tās svara neizlieksies. Jumta hermētiskums ir svarīgs ikvienai ēkai, bet jo īpaši tas ir svarīgi tādām ēkām, kurā tiek uzglabāti produkti - no to uzglabāšanas ir atkarīga to kvalitāte un pārdošanas cena (piemēram, kartupeļiem, graudiem, sīpoliem, koksnei utt).