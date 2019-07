Ar iespaidīgu rezultātu noslēdzies ikgadējais ekorallijs

Atšķirībā no iepriekšējiem gadiem, kad dalībnieki tika grupēti atkarībā no automobiļu dzinēja tilpumi, šogad ekorallija organizētāji nolēma rīkoties citādāk. Proti, miles® ekorallija dalībnieki tika iedalīti sešās grupās pēc degvielas veida un veiktspējas, jaudas koridorus nosakot līdz 100 kW, no 100 kW līdz 150 kW un virs 150 kW.