No iepazīšanās aplikācijas līdz trūkstošiem €900: viltus līgavaiņa upures stāsts

Iegāju tajā grupā ar cerību viņu atrast, bet tur man sāka rakstīt sieviete no Somijas. Izrādās, viņa arī ar Pīteru martā bija iepazinusies "Badoo". Tur bija arī sieviete no Norvēģijas, ar kuru viņš iepazinās aprīlī. Visām stāstīja par viņu valstī dzīvojošo mammu. Visām centās nosūtīt to pašu sūtījumu. Ar visām gribēja precēties. Ne no vienas naudu nedabūja un pazuda.