AM kā viltus ziņu noraida minējumus par NATO karabāzes būvniecību Krievijas pierobežā

AM Militāri publisko attiecību departamenta direktors Kaspars Galkins skaidroja, ka aizvadītajā nedēļā laikraksts "Vesti Segodnja", kas interneta vidē atrodams kā "Baltijas balss", publicējusi nepatiesu informāciju par it kā plānotu NATO militārās bāzes izveidi Audriņu lidlaukā.

Galkins apgalvoja, ka informācija nav patiesa. AM pārstāvis skaidroja, ka Rēzeknes lidlauks un tā skrejceļš pilnā apmērā nekad nav bijis AM valdījumā. Četras zemes vienības, uz kurām atrodas skrejceļa daļas, pieder privātpersonām.

Saskaņā ar Ministru kabineta 2015.gada rīkojumu, AM sev piederošo lidlauka un skrejceļa daļu bez atlīdzības nodeva Rēzeknes novada pašvaldības īpašumā. Savukārt 2018.gadā pašvaldība informēja AM, ka iepriekš pārņemtais nekustamais īpašums tai tomēr nav nepieciešams, un lūdza to bez atlīdzības pieņemt atpakaļ AM valdījumā.