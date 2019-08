Ikviens svinību rīkotājs vēlas, lai pasākums būtu neaizmirstams neatkarīgi no tā, vai tās ir mazas svinības tuvāko cilvēku lokā vai lieli korporatīvi pasākumi. Neatņemama svētku sastāvdaļa ir ēdiens, kas tiek pasniegts viesiem, trauki, kādos tas tiek servēts, kā arī noskaņa, kāda tiek radīta ar dekorācijām un citiem elementiem.

Mēs saprotam, cik laikietilpīgs ir pasākumu un banketu organizēšanas process. Ilggadējā pieredze un plašais profesionālu sadarbības partneru loks palīdz mums organizēt dažāda apjoma banketus un pasākumus visā Latvijas teritorijā. Neatkarīgi no banketa viesu skaita un tā norises vietas esam gatavi piedāvāt vislabākos risinājumus.

Banketērija ir augstas kvalitātes banketu serviss, kas nodrošina banketu organizēšanu, svaiga ēdiena un uzkodu sagatavošanu, piegādi un banketu apkalpošanu. Vienlaikus tiek nodrošināta visu nepieciešamo trauku, galda piederumu, galdu un krēslu noma. Kādēļ gan lieki lauzīt galvu par to, kur atrast pasākuma tematikai piemērota stila traukus, galdus un krēslus, ja ir iespējams tos iznomāt! Turklāt papildus nomai mēs piedāvājam arī galda dekorēšanu un attiecīgās noskaņas nodrošināšanu. Galu galā ēdiens tiks apēsts un dzērieni izdzerti, taču atmiņas par īpašo vietu un noskaņu priecēs vēl ilgi.

Mums katram ir savs iedvesmas avots. SIA “Banketērija” direktore Viktorija Brovčenko kā savējo min tieši banketu un pasākumu organizēšanu: “Lai cik triviāli tas neskanētu, mani noteikti iedvesmo mans darbs. Man ir ārkārtīgi paveicies darīt to, ko es patiesi mīlu, turklāt kopā ar tik foršu komandu. Mani pozitīvi uzlādē un iedvesmo arī lielie un sarežģītie projekti, jo tie dod jaunu sparu gāzt vēl lielākus kalnus. Dažkārt es aizdomājos par to, vai šāds dzīvesveids netraucē manai privātajai dzīvei, taču vienmēr nonāku pie secinājuma - nē, man viss ir balansā un es mīlu to, ko un kā daru!”