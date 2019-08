Rīgas centrā atklāj jaunu biroju ēku - Red Line

A/s Dambis valdes priekšsēdētājs Arturs Zausajevs stāsta: “Šī ēka ir mūsu atbilde nomnieku interesei atrasties jaunās, modernās, individuāli pielāgotās biroja telpās. Turklāt mūsu ēka piedāvā arī šobrīd tirgū konkurētspējīgu nomas likmi. Nosaukumu tā ieguvusi no fasādes arhitektūras elementa.”

Red Line biroju ēka atrodas ērti pieejamā vietā - starp Duntes ielu un Ganību dambi, nepilnu 10 minūšu brauciena attālumā no Rīgas centra.

Tās kopējā platība ir nepilni 6000 m2. Šobrīd nomai pieejamās platības sasniedz 2830 m2. Vidējā stāva platība ir 840 m2; pieejami biroji platībās no 75 m2. 6. stāvs kļuvis par jauno mājvietu a/s Dambis administrācijai, savukārt daļā no 5. stāva atradīsies medicīnas centrs.