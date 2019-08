Baltijas ceļš TVNET lasītāju atmiņās

Tajā laikā strādāju vienā no pagastā bijušajām saimniecībām, kolhozā "Vadakste", un saimniecība deva transportu, autobusu, ar kuru devāmies ceļā.

Man bija svarīga Latvijas būtība, pagātne un arī nākotne. Mani vecvecāki un vectēva māsa tika 1949. gada 25. martā izvesti uz plašo Sibīriju. Par to es uzzināju tikai Latvijas neatkarības veidošanās laikā. Līdz tam brīdim par to neviens no maniem tuviniekiem neko skaļi nerunāja, un man pat pirms tam nebija ne jausmas, ka kaut kas tamlīdzīgs varēja būt noticis.