Virs piecām lielajām pasaules ekonomikām "savilkušies tumši mākoņi"; tie var skart arī visu pasauli

Meksikai šogad jau ir izdevies izvairīties no recesijas. Ar to tiek saprasti divi ceturkšņi pēc kārtas ar sarūkošu ekonomisko izaugsmi. Tomēr, neraugoties no tā, ka vismaz pagaidām no recesijas ir izdevies izvairīties, Meksikas ekonomika šogad saglabās vājas izaugsmes tendences. Tāpat sagaidāms, ka arī Brazīlijas ekonomika otrajā ceturksnī būs ieslīgusi recesijā.