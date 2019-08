Skultes sašķidrinātās dabasgāzes termināli plāno uzbūvēt līdz 2024.gadam

"Savukārt attiecībā uz gāzesvada izbūvi jūrā ir divas iespējas. Vai nu gāzesvads tiek metināts uz vietas, tad, piemēram, būtu kādus 300 metrus no jūras jāizveido laukums konstrukciju veidošanai, un pēc tam notiktu urbumu veikšana jūrā. Nekas no šiem pasākumiem neietekmētu pludmales teritoriju. Gāzesvada izveide aizņemtu kopumā apmēram 8-10 mēnešus. Otrs variants būtu, kā es to saucu, fleksiblā gāzesvada izveide. Gāzesvads, vienkārši runājot, tiktu "izritināts". Tas gan ir dārgāks variants. Šie risinājumi būtu jāpārrunā gan ar iedzīvotājiem, gan akcionāriem," skaidroja Unums.