Pārvērtības “Skaistais spēks”: no kautrīgas mašīnistes par pašpārliecinātu liktenīgo sievietei

Lai gan Laura tāpat kā visas mazas meitenes lasīja par princesēm un sapņoja par kuplu kāzu kleitu, dzīvē tomēr sanācis, ka darbā ērtāk jūtas biksēs. "Jau no bērnības skraidīju ar puišiem, spēlēju kariņus, pētīju, kas traktoram vēderā, vēlējos iemācīties braukt ar auto.

Kad augu, vienmēr labprātīgi devos palīdzēt tēvam celtniecības darbos, kur apguvu iekšdarbu prasmes. Tas lieti noder tagad, spēju remontu paveikt arī tad, kad vīra nav mājās," smaidot stāsta Laura. "Tā nu sanāca, ka ērtāk to visu bija darīt biksēs."

"Vislielākās bailes bija tieši no friziera, jo diemžēl mati man sagādā vislielākās problēmas ikdienā. Kā arī parasti gadās dzirdēt pārmetumus, cik es slikti par tiem rūpējoties," pirms došanās pie friziera satraukusies ir Laura. Tomēr satraukumam nav pamata.

Par matu griezuma un krāsu pārvērtībām stāsta "Wella International Studio" trenere-friziermeistare Sintija Trušinska: "Lauras sākotnējais matu stāvoklis novērtējams kā diametrā smalks, trausls, lūstošs, ar nevienmērīgu krāsojumu, pagātnē vietām bijis balināts. Mūsu galvenais mērķis bija iegūt vienmērīgu un mirdzošu matu toni visā matu garumā. Saknes krāsoju ar Color Perfect matu krāsu 4.0+5.0; garumā tonēšana 5.5+5.37. Ar matu griezumu vēlējos iegūt izteiksmīgu līniju, kas rada biezumu un piešķir matiem eleganci, paralēli saglabājot matu garumu. Manas rekomendācijas turpmākai kopšanai mājas apstākļos: reizi mēnesī krāsot matu saknes (pēc krāsas izturēšanas laika veikt emulgāciju, kas piešķir toni un mirdzumu). Kā to veikt? Ieklāt krāsu matu saknēs, izturēt laiku, kas norādīts uz produkta iepakojuma. Pēc laika izturēšanas samitrināt visus matus ar ūdeni un krāsu no matu saknēm iemasēt visā to garumā. Noturēt ne ilgāk par 3 minūtēm, lai netumšinātu toni. Rekomendēju arī krāsas aizsardzības šampūnu, Color Perfect tonējošo balzamu Chocolate tonī un masku. Matu spīdumam un barošanai lietot matu eļļu mitros un sausos matos."