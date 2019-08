Vidējā izmaksātā OCTA atlīdzība četru gadu laikā pieaugusi vairāk nekā par ceturto daļu

1997.gadā Latvijā tika ieviesta OCTA sistēma. Tiesības veikt OCTA apdrošināšanu Latvijā ir AS "Balta", AS "Baltijas Apdrošināšanas Nams", AS "BTA Baltic Insurance Company", "Compensa Vienna Insurance Group" Latvijas filiālei, "Ergo Insurance" Latvijas filiālei, "Gjensidige" Latvijas filiālei, "If P&C Insurance" Latvijas filiālei, "Seesam Insurance" Latvijas filiālei un "Swedbank P&C Insurance" Latvijas filiālei.