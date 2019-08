Rīgas dome sola gaidāmajā "sarežģītajā mācību gadā" strādāt pie kvalitatīvas izglītības nodrošināšanas

"Šis būs sarežģīts gads, jo neredzu Rīgai atbalstu no IZM. Ir bijuši dažādi paziņojumi, bet nav skaidrības par finansējumu. Tomēr pašvaldība no savas puses ir izdarījusi visu, lai izglītības iestādes 2.septembrī varētu uzsākt mācības. Sagaidot jauno mācību gadu, remontdarbi veikti 50 skolās un 44 bērnudārzos," norāda Rīgas domes priekšsēdētājs Oļegs Burovs (GKR).

"Mums būs vēl daudz diskusiju par dažādiem jautājumiem. Nav pareizi sasaistīt pedagogu algu jautājumu tikai un vienīgi ar iestāžu optimizāciju, kā to dara ministrija. Tās ir divas dažādas lietas. Jau vairākus gadus Rīga cīnās par to, lai visi pirmsskolas pedagogi ar augstāko pedagoģisko izglītību tiktu atzīti par pedagogiem un saņemtu algas no valsts. Mums ir jāceļ visu pedagogu prestižs, un tas attiecas gan uz atalgojumu, gan uz attieksmi, jo mums rūp, lai Rīgā būtu kvalitatīva izglītība," uzsver Rīgas domes Izglītības, kultūras un sporta komitejas priekšsēdētāja Eiženija Aldermane (GKR).