Zimbabves diktators Roberts Mugabe: no atbrīvotāja līdz tirānam

Mugabe 70.gados bija viens no neatkarības kara politiskajiem virzītājiem. Konflikts beidzās ar atbrīvošanos no balto kolonistu varas.

Mugabes valdīšanai beigas pienāca tikai 2017.gada novembrī, kad viņš faktiski tika padzīts. Slimību mocītais Mugabe dzīves nogali pavadīja Singapūrā un līdz pat nāvei nespēja samierināties ar to, kā beidzās viņa valdīšanas laiks, norāda aģentūra "Reuters".

Roberts Gabriels Mugabe 1924.gada 21.februārī dzimis toreizējā Rodēzijā. Galdnieka dēls Mugabe mācījās katoļu misionāru skolās, bet vēlāk ieguva vairākus akadēmiskos grādus. Viņš strādāja par skolotāju Ganā, kur ietekmējās no neatkarīgās Ganas līdera Kvames Nkrumas panafrikāniskajām idejām.

1964.gadā Mugabe savā runā nodēvēja Rodēzijas premjerministru Ianu Smitu un viņa valdību par "kovbojiem". Pēc neglaimojošajiem izteikumiem Mugabem 11 gadus nācās pavadīt ieslodzījumā. Kamēr Mugabe atradās cietumā, viņa mazais dēls nomira no malārijas, taču viņam neatļāva apmeklēt bēres.

Pēc atbrīvošanas Mugabe devās uz Mozambiku, no kurienes vadīja partizānu uzbrukumus Rodēzijā. Neatkarības sarunu laikā viņu uzskatīja par vienu no kareivīgākajiem un nepiekāpīgākajiem melnādaino līderiem. 1976.gada vizītē Londonā Mugabe izteicās, ka vienīgais Rodēzijas problēmas risinājums nākšot no pistoles stobra.