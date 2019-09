Latvijas Universitāšu asociācija vēršas pie valdības ar lūgumu nodrošināt adekvātu attīstības budžetu augstākajai izglītībai

"Pēdējos mēnešos politiskajā dienaskārtībā un masu medijos priekšplānā izvirzītie problēmjautājumi un iespējamie piedāvātie risinājumi, galvenokārt tiek skatīti atrauti no reālās situācijas ar pašreizējo finansējuma apjomu nozarei un iespējām to palielināt ne tikai atbilstoši Latvijas situācijai, bet arī ņemot vērā kaimiņvalstu praksi," uzsvēra Pētersons.

Tāpat vēstules autori norāda, ka ES valstu atbalsts pētniecībā vidēji ir četras reizes lielāks nekā Latvijā. LUA vērš uzmanību, ka gandrīz puse no prasībām, lai iekļūtu reitingos, attiecas uz pētniecību. Tāpat viņi atgādina, ka Latvijā netiek nodrošināts kāpums pētniecībai 0,15% apmērā no IKP un augstākajai izglītībai - 0,25% gadā, kā to paredz Zinātniskās darbības likums un Augstskolu likums. Līdzšinējie LUA centieni izvirzīt šo jautājumu par valdības prioritāti neesot snieguši konkrētu rezultātu.