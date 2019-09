Burovs turpinās uzstāt uz ārkārtas situācijas izsludināšanu atkritumu apsaimniekošanas jomā Rīgā

"Ja tādas nebūs, mēs varam sākt sarunu procedūru, parakstīt līgumu, pieņemt lēmumu par saistošajiem noteikumiem, bet mēs nevaram nodrošināt to, ka 15.septembrī pakalpojuma sniedzējs sāks izvest atkritumus bez līguma," sacīja Burovs.

Ja valdība nepieņems lēmumu par ārkārtas situācijas izsludināšanu, Rīgas pašvaldība, visticamāk, pieņems lēmumu sākt sarunu procedūru un parakstīt līgumu, nodrošinot to, ka atkritumus sāks izvest svētdien, turpināja Rīgas mērs. "Bet mēs varam sagaidīt strīdus par to, ka vēlāk kāds kādam piestādīs rēķinus," pauda Burovs.

KP piemērojusi pagaidu noregulējumu, kas aizliedz AS "Tīrīga" slēgt līgumus ar iedzīvotājiem par atkritumu apsaimniekošanu pēc 15.septembra.

Ministri vienojās, ka Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrija (VARAM) uzraudzīs to, kā Rīgas dome pilda KP lēmuma izpildi. Par paveikto Rīgas domei būs jāinformē VARAM, savukārt nepieciešamības gadījumā šodien varētu sasaukt valdības ārkārtas sēdi, lai lemtu par ārkārtējās situācijas izsludināšanu.

Valdības lēmums paredz uzticēt Rīgas domei vērsties pie visiem četriem līdzšinējiem atkritumu apsaimniekotājiem ar aicinājumu turpināt nodrošināt pakalpojumu sniegšanu Rīgā. Ja Rīgas dome saņems rakstiskus apliecinājumus no operatoriem, ka viņi to nav gatavi darīt, tad dome varēs atkal vērsties pie VARAM ar lūgumu izsludināt ārkārtas stāvokli.

Savukārt "Pilsētvides serviss" apliecināja, ka no nākamās nedēļas neturpinās sniegt atkritumu savākšanas un izvešanas pakalpojumus Rīgā. "Domes rīkotā konkursa rezultāti ir zināmi jau labu laiku, tāpēc "Pilsētvides serviss" ir atlaidis no darba visas brigādes, kuras strādāja Rīgā. Tāpēc no nākamās nedēļas pakalpojumus vairs nepiedāvāsim," sacīja uzņēmuma pārstāve Olga Ribkina.