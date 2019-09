Meža neatsveramā nozīme cilvēku dzīvē un meliorācijas loma tajā

Ikdienā, dzīvojot pilsētā, cilvēki nereti neaizdomājas par to, cik liela nozīme ir mežam. Tiem ir vairākas nozīmīgas funkcijas, to vidū - arī garīgā, ļaujot cilvēkiem "aizbēgt" no ikdienas steigas. Par to, cik nozīmīgi ikdienas dzīvē ir meži, kādu lomu spēlē meliorācija tajos, portālam TVNET skaidroja Latvijas Valsts mežzinātnes institūts "Silava" vadošā pētniece Zane Lībiete.