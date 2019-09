Pērn ES muitā aizturētas viltotas un potenciāli bīstamas preces gandrīz 740 miljonu eiro vērtībā

Jaunie skaitļi, ko ceturtdien publiskoja EK, liecina, ka ES importēto viltoto preču pārtveršanas gadījumu skaits 2018.gadā pieauga, jo pa pastu un eksprespastu tika nosūtīts daudz sīkpaku. Lai arī kopējais aizturēto preču daudzums salīdzinājumā ar iepriekšējiem gadiem ir samazinājies, pārtverto sūtījumu skaits strauji pieauga no 57 433 2017.gadā līdz 69 354 sūtījumiem 2018.gadā.

Aizturēto preču saraksta galvgalī bija cigaretes, kas veidoja 15% no aizturēto preču kopējā daudzuma. Tām sekoja rotaļlietas (14%), iepakojuma materiāli (9%), etiķetes, birkas un uzlīmes (9%) un apģērbs (8%). Gandrīz 37% no aizturēto preču kopējā skaita veidoja produkti personīgai ikdienas lietošanai mājās, piemēram, ķermeņa kopšanas līdzekļi, zāles, rotaļlietas un sadzīves elektropreces.

Izcelsmes valsts precēm, kuras rada intelektuālā īpašuma tiesību pārkāpumus, joprojām bija galvenokārt Ķīna. Viltoti alkoholiskie dzērieni pamatā nāca no Ziemeļmaķedonijas. Galvenais citu dzērienu, smaržu un kosmētikas līdzekļu avots bija Turcija.

ES muitā nonāca arī liels skaits viltotu pulksteņu, mobilo tālruņu un to piederumu, tintes kasetņu un toneru, CD/DVD, etiķešu, birku un uzlīmju no Honkongas un Ķīnas. Galvenais datoru aprīkojuma avots bija Indija, cigarešu - Kambodža, bet iepakojuma materiāli pārsvarā nāca no Bosnijas un Hercegovinas.