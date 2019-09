Elizabeti II sadusmojuši Kemerona izteikumi, ka viņa pakļāvusies politiķa ietekmei

Kemerons žurnālistiem klāstīja, ka neesot no karalienes prasījis "neko, kas būtu jebkādā veidā nepieņemams". "Tikai pacelt kaut par collas ceturtdaļu," viņš sacīja dokumentālās filmas veidotājiem.

Kemerona izteikumus bargi nopēlis bijušais pirmais ministrs Alekss Salmonds, kurš pēc referenduma atkāpās no amata. "Deivids Kemerons acīmredzami centās mobilizēt karalieni savu politisko interešu aizstāvībai. Tas ir ne vien absolūti nepieņemami, bet arī diezgan interesanti, ka viņš to stāsta un ar to lielās," teica Salmonds. "Nebrīnos, ka pils ir ārkārtīgi neapmierināta ar bijušo premjerministru."