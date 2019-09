Pirms dažiem mēnešiem eirozonai draudējis "ieildzis pagurums", taču arī pašlaik prognozes nav spožas

Dragi komentāri izskanējuši neilgi pēc tikšanās ar lielāko uzņēmumu vadītājiem, kuri uzsvēra – eirozonas ekonomika ir tuvu stagnācijai, un viens no būtiskākajiem iemesliem ir tieši Vācijas rūpnieciskās aktivitātes mazināšanās. Jau pirmdien Vācijas finanšu tirgū bažas radīja jaunās prognozes, kas liecina – no recesijas neizdosies izbēgt.

“Šodienas rādītāji apstiprina vienu lietu jebkurā gadījumā – šogad gaidīt uzlabojumus ekonomikā nav vērts. Tieši otrādi – viss liecina par to, ka risks nokļūt ekonomikas recesijā ir visai liels,” norāda Vācijas bankas “Commerzbank” ekonomists Ralfs Zolfens.

Pēdējo reizi uzstājoties Eiropas Parlamentā, esot Eiropas Centrālās bankas prezidentam, kur viņš tiek cienīts par eirozonas paglābšanas no parādu krīzes, Dragi sacīja, ka “ģeopolitiskā neskaidrība” ir apturējusi banku no tās mērķu sasniegšanas. Tā, piemēram, bankai neizdevās sasniegt inflācijas mērķi neraugoties uz to, ka bezdarba līmenis eirozonā ir nokrities līdz zemākajam rādītājam pēdējo desmit gadu laikā.